В McLaren с оптимизмом ждут гонку в Монреале

После девяти этапов сезона McLaren уверенно лидирует в Кубке конструкторов, а её гонщики Оскар Пиастри и Ландо Норрис занимают первую и вторую позицию в личном зачёте. В команде из Уокинга с уверенностью готовятся к Гран При Канады, который пройдёт в Монреале с 13 по 15 июня.

Ландо Норрис: «После уик-энда без гонок я рад возвращению на трассу. Было здорово провести время с командой в Уокинге на прошлой неделе, где мы смогли оценить прошедшие гонки сезона и подготовиться к Гран При Канады.

Монреаль – великолепный город, и мне нравится в нём гоняться. Мы сделаем всё возможное, чтобы побороться за победу и заработать ещё больше важных очков».

Оскар Пиастри: «Я настроен очень позитивно и отправляюсь сосредоточенным в Монреаль. Для нас это хорошая возможность подтвердить заданный темп, и я с нетерпением жду гонку на быстрой трассе, на которой необходимо настраивать машину на низкую прижимную силу.

Победа в Барселоне стала отличным завершением уик-энда, и я рад вернуться за руль после недельной паузы. Команда отлично работает по всем направлениям, и мы продолжаем двигаться вперёд благодаря совместной работе».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Команда провела продуктивную неделю вдали от трассы – мы собрались все вместе и оценили прошедшие гонки. Очевидно, что несмотря на сильное начало сезона, наши соперники очень близки, поэтому требуется поддержание максимальной концентрации, ведь мы должны каждый уик-энд добиваться результата.

Теперь всё наше внимание на Гран При Канады в этот уик-энд. Мы знаем, что в Монреале будет интересно, поскольку там сложная трасса и часто непредсказуемая погода. Как обычно, в этот уик-энд мы будем сосредоточены на собственных задачах и на тех областях, в которых команда должна прибавить».

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