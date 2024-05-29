В Renault провели переговоры с Флавио Бриаторе

Бывший руководитель команды Renault Флавио Бриаторе может вернуться в команду из Энстоуна.

Итальянская Corriere della Sera пишет, что глава концерна Renault Лука де Мео уже провёл переговоры с Бриаторе и предложил ему роль специального наблюдателя команды Alpine.

Роль не предполагает повседневного участия Флавио в управлении командой – его полномочия будут схожи с теми, которые в своё время были у Ники Лауды в Mercedes. Газета пишет, что Бриаторе принял предложение де Мео.

В комментариях для PlanetF1 официальный представитель Alpine так прокомментировал публикацию в итальянской прессе: «Команда часто контактирует с рядом отраслевых экспертов в стремлении улучшить свои результаты. Мы рассматриваем все предложения и при необходимости обращаемся за советом к людям, имеющим опыт и успехи в прошлом. Но мы не комментируем контакты с конкретными людьми».

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