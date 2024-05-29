«Боруссия Дортмунд не должна так играть». Хуммельс — о поражениях от Штутгарта в течение сезона

Ветеран недоволен теми выступлениями

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Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс раскритиковал игру своей команды в выездных матчах против "Штутгарта" в течение сезона 2023/24.

"Я был в ярости, потому что придерживался мнения, что "Боруссия" не должна играть так — против любого соперника в мире", — приводит слова 35-летнего немца BVB Newsblog.

Напомним, "шмели" дважды потерпели поражение от "Штутгарта" в Бундеслиге (1:2, 0:1), а также вылетели от "швабов" в 1/8 финала Кубка Германии (0:2).

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