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Футбол

«Боруссия Дортмунд не должна так играть». Хуммельс — о поражениях от Штутгарта в течение сезона

Ветеран недоволен теми выступлениями

"Боруссия Дортмунд не должна так играть". Хуммельс - о поражениях от Штутгарта в течение сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс раскритиковал игру своей команды в выездных матчах против "Штутгарта" в течение сезона 2023/24.

    "Я был в ярости, потому что придерживался мнения, что "Боруссия" не должна играть так — против любого соперника в мире", — приводит слова 35-летнего немца BVB Newsblog.

    Напомним, "шмели" дважды потерпели поражение от "Штутгарта" в Бундеслиге (1:2, 0:1), а также вылетели от "швабов" в 1/8 финала Кубка Германии (0:2).

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