Промоутер Фьюри рассказал, когда объявят дату реванша с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), рассказал, когда объявят дату реванша между его клиентом и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).

«Я разговаривал с Тайсоном после боя и когда он вернулся, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он был очень разочарован, но отнесся к этому очень философски.

Контракт на реванш был подписан еще до первого боя, и дата его проведения будет назначена в ближайший месяц или около того, оба бойца сказали, что хотят этого, а там посмотрим.

Это был потрясающий бой, два абсолютных гладиатора, которые ничего не оставили на ринге в эпическом поединке в самом значимом бою 21 века.

Бой был очень близкий, и я думаю, что в следующий раз он будет еще более грандиозным», – сказал Уоррен.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua