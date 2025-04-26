Майк ТАЙСОН: «Он не позволит им это сделать»

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе. Аль-Шейх убежден, что президент UFC Дэйна Уайта сможет сделать бокс снова великим.
На приход босса UFC Уайта в бокс отреагировал легендарный американский боксер Майк Тайсон.
«Он не позволит боксерам использовать его в своих интересах. Им всем нужна одна вещь – трастовый фонд.
Не думаю, что Уайт позволит им манипулировать собой, так что это принесет пользу», – сказал Тайсон.
Ранее стало известно, сколько Аль-Шейх будет платить боксерам в новой лиге.