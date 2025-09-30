Никто не хочет биться с Итаумой. С кем мог бы выйти Мозес в следующем бою?

Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний британский проспект супертяжелого веса Мозес Итаума (13–0, 11 КО) – один из самых обсуждаемых боксеров мира прямо сейчас. По меньшей мере, в категории «проспекты».

Безусловно, способный спортсмен, к таланту которого нет никаких вопросов. Однако в то же время и не до конца понятно, что он будет представлять собой с разным видом оппозиции. До сих пор Мозес не получал такой проверки, которую реально ожидают.

По состоянию на осень 2025 года у Мозеса – серия хороших побед. В нее вошли Мариуш Вах (ТКО 2), Демпси Маккин (ТКО 1), Майк Балоган (ТКО 2) и Диллиан Уайт (ТКО 1). Балогана можно было бы из списка и убрать, но он шел сразу перед действительно хорошим испытанием – как казалось всем.

На самом же деле, Диллиан Уайт не сделал ничего, чтобы удивить соперника. И чтобы протестировать его – тем более. Диллиан был нокаутирован уже в 1-м раунде, и ничего особенного он не продемонстрировал.

Теперь следует выводить Итауму дальше, но на кого? Промоутер Мозеса говорит, что с ним никто не хочет соперничать. «Они не заинтересованы. И таких действительно очень много – почти все. Найти соперника сложно. Особенно теперь. За бой с Мозесом требуют какие-то нереальные деньги. Мы делаем все возможное, чтобы найти хорошего соперника. Однако если у нас не получится, тогда ничего не поделаешь: придется искать оппонента уровнем ниже. И продолжить поиски достойного внимания соперника уже в следующем году», – рассказывает Фрэнк Уоррен, вспоминая тех, с кем они вели переговоры.

Рассмотрим варианты, с которыми можно свести Итауму.

Александр Усик

38 лет, Украина

24–0, 15 КО

Getty Images/Global Images Ukraine

Начнем с самого интересного. Александр Усик – вариант для Мозеса Итаумы. Здесь есть и сугубо логичная линия в виде того, что украинец – чемпион, а Мозес – в лидерах рейтингов. И линия противостояния поколений.

Усик скоро уйдет на пенсию. Он победил главных бойцов своего поколения. Победил одного из сильнейших боксеров поколения, которое займет его место впоследствии: дважды побил Даниэля Дюбуа. Осталось еще разобраться с тем, кто придет на смену Дюбуа: Итаума на 7 лет младше Даниэля и имеет в запасе гораздо больше времени.

Главный минус: это будет решать сам Усик. Захочет – получит поединок, даст Итауме шанс и заработает много денег, ведь и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх был готов выделить на такой поединок средства. А не захочет – никто его не заставит.

Филип Хргович

33 года, Хорватия

18–1, 14 КО

Getty Images/Global Images Ukraine

Логичный бой, потому что парни раньше неоднократно спорили публично. Даже шли разговоры о поединке между ними, но для начала Итаума встретился с Уайтом, а в андеркарде Хргович сражался против Аделейе. Оба тогда победили.

Филип в том поединке – против Дэвида – показал в очередной раз, насколько крепка у него голова. Однако в то же время несколько раз хорвата все же качало по-настоящему. Сможет ли Итаума окончательно расшатать Хрговича, до этого никогда не падавшего? И справится ли Мозес с давлением гораздо большего оппонента?

Главный минус: нужно много денег. Хргович на контракте у Queensberry, как и Итаума. Однако, во-первых, сам Филип захочет немалый гонорар, а именно такую ​​проблему озвучивал Фрэнк Уоррен. А, во-вторых, сам промоутер может не захотеть выводить своих бойцов друг на друга на столь раннем этапе.

Энтони Джошуа

35 лет, Великобритания

28–4, 25 КО

Getty Images/Global Images Ukraine

Если уж говорить о том, на кого Уоррен вывел бы Итауму, так это Джошуа. Есть в речах Фрэнка уверенность, что Энтони будет побит – он прямо говорил, что сделал бы это противостояние, не задумываясь.

Тем более, что Джошуа недавно проиграл другому его бойцу, и добить главный актив конкурентов из Marchroom в тяжелом весе будет приятно. Еще и руками своего главного проспекта.

Основной минус: Хирн вряд ли согласится на такой поединок, Джошуа не имеет смысла рисковать, но не заработать на имени соперника. А еще у Энтони и Мозеса один тренер, который выступает против такого поединка.

Джермейн Франклин

31 год, США

24–2, 15 КО

Getty Images/Global Images Ukraine

Его имя называл сам Мозес Итаума. Британец после победы над Диллианом Уайтом отмечал, что его команда предпочла бы, чтобы он еще набрался опыта с кем-то сильным, и назвал имя Франклина.

Это действительно интересный вариант. Франклин – крепкий парень. Его не смог нокаутировать Энтони Джошуа. А перед этим едва-едва прошел Диллиан Уайт. Его не смог побить Иван Дичко во встрече, которая стала для них последней. Дичко впервые в карьере проиграл – именно от рук Джермейна.

Он может попытаться дать бой Итауме. Победить – вряд ли, но протестировать, почему бы и нет?

Главный минус: Франклин хочет денег. Джермейн говорил, что готов к поединку, если ему сделают «правильное» предложение. Возможно, вспоминая тех, кто хочет космические деньги, Уоррен говорит и о Джермейне.

Мартин Баколе

33 года, Демократическая республика Конго

21–2–1, 16 КО

Getty Images/Global Images Ukraine

Баколе говорил, что готов к Итауме, Мозес соглашался, что может выйти на такой поединок. Африканец – опасный, большой, терпеливый боксер с тяжелым ударом. Что здесь еще нужно?

Здесь главное, чтобы сам Мартин не подошел к бою так же, как ко встрече с Паркером. Ибо в своей лучшей форме это не просто тест для Итаумы, но и угроза. Однако когда Баколе набирает слишком много веса, он выглядит плохо и рискует быть побитым.

Главный минус: Баколе захочет денег больше, чем Франклин. В несколько раз. Особенно после гонорара за встречу против Паркера.

Мартин понимает, что опасность есть, и поэтому захочет перекрыть все риски деньгами. Кто захочет за это платить? Разве что Турки, но тот жаждет только встречи против Усика, поэтому на него рассчитывать не стоит.

