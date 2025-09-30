Никто не хочет биться с Итаумой. С кем мог бы выйти Мозес в следующем бою?

20-летний британский проспект супертяжелого веса Мозес Итаума (13–0, 11 КО) – один из самых обсуждаемых боксеров мира прямо сейчас. По меньшей мере, в категории «проспекты».
Безусловно, способный спортсмен, к таланту которого нет никаких вопросов. Однако в то же время и не до конца понятно, что он будет представлять собой с разным видом оппозиции. До сих пор Мозес не получал такой проверки, которую реально ожидают.
По состоянию на осень 2025 года у Мозеса – серия хороших побед. В нее вошли Мариуш Вах (ТКО 2), Демпси Маккин (ТКО 1), Майк Балоган (ТКО 2) и Диллиан Уайт (ТКО 1). Балогана можно было бы из списка и убрать, но он шел сразу перед действительно хорошим испытанием – как казалось всем.
На самом же деле, Диллиан Уайт не сделал ничего, чтобы удивить соперника. И чтобы протестировать его – тем более. Диллиан был нокаутирован уже в 1-м раунде, и ничего особенного он не продемонстрировал.
Теперь следует выводить Итауму дальше, но на кого? Промоутер Мозеса говорит, что с ним никто не хочет соперничать. «Они не заинтересованы. И таких действительно очень много – почти все. Найти соперника сложно. Особенно теперь. За бой с Мозесом требуют какие-то нереальные деньги. Мы делаем все возможное, чтобы найти хорошего соперника. Однако если у нас не получится, тогда ничего не поделаешь: придется искать оппонента уровнем ниже. И продолжить поиски достойного внимания соперника уже в следующем году», – рассказывает Фрэнк Уоррен, вспоминая тех, с кем они вели переговоры.
Рассмотрим варианты, с которыми можно свести Итауму.
Александр Усик
38 лет, Украина
24–0, 15 КО
Начнем с самого интересного. Александр Усик – вариант для Мозеса Итаумы. Здесь есть и сугубо логичная линия в виде того, что украинец – чемпион, а Мозес – в лидерах рейтингов. И линия противостояния поколений.
Усик скоро уйдет на пенсию. Он победил главных бойцов своего поколения. Победил одного из сильнейших боксеров поколения, которое займет его место впоследствии: дважды побил Даниэля Дюбуа. Осталось еще разобраться с тем, кто придет на смену Дюбуа: Итаума на 7 лет младше Даниэля и имеет в запасе гораздо больше времени.
Главный минус: это будет решать сам Усик. Захочет – получит поединок, даст Итауме шанс и заработает много денег, ведь и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх был готов выделить на такой поединок средства. А не захочет – никто его не заставит.
Филип Хргович
33 года, Хорватия
18–1, 14 КО
Логичный бой, потому что парни раньше неоднократно спорили публично. Даже шли разговоры о поединке между ними, но для начала Итаума встретился с Уайтом, а в андеркарде Хргович сражался против Аделейе. Оба тогда победили.
Филип в том поединке – против Дэвида – показал в очередной раз, насколько крепка у него голова. Однако в то же время несколько раз хорвата все же качало по-настоящему. Сможет ли Итаума окончательно расшатать Хрговича, до этого никогда не падавшего? И справится ли Мозес с давлением гораздо большего оппонента?
Главный минус: нужно много денег. Хргович на контракте у Queensberry, как и Итаума. Однако, во-первых, сам Филип захочет немалый гонорар, а именно такую проблему озвучивал Фрэнк Уоррен. А, во-вторых, сам промоутер может не захотеть выводить своих бойцов друг на друга на столь раннем этапе.
Энтони Джошуа
35 лет, Великобритания
28–4, 25 КО
Если уж говорить о том, на кого Уоррен вывел бы Итауму, так это Джошуа. Есть в речах Фрэнка уверенность, что Энтони будет побит – он прямо говорил, что сделал бы это противостояние, не задумываясь.
Тем более, что Джошуа недавно проиграл другому его бойцу, и добить главный актив конкурентов из Marchroom в тяжелом весе будет приятно. Еще и руками своего главного проспекта.
Основной минус: Хирн вряд ли согласится на такой поединок, Джошуа не имеет смысла рисковать, но не заработать на имени соперника. А еще у Энтони и Мозеса один тренер, который выступает против такого поединка.
Джермейн Франклин
31 год, США
24–2, 15 КО
Его имя называл сам Мозес Итаума. Британец после победы над Диллианом Уайтом отмечал, что его команда предпочла бы, чтобы он еще набрался опыта с кем-то сильным, и назвал имя Франклина.
Это действительно интересный вариант. Франклин – крепкий парень. Его не смог нокаутировать Энтони Джошуа. А перед этим едва-едва прошел Диллиан Уайт. Его не смог побить Иван Дичко во встрече, которая стала для них последней. Дичко впервые в карьере проиграл – именно от рук Джермейна.
Он может попытаться дать бой Итауме. Победить – вряд ли, но протестировать, почему бы и нет?
Главный минус: Франклин хочет денег. Джермейн говорил, что готов к поединку, если ему сделают «правильное» предложение. Возможно, вспоминая тех, кто хочет космические деньги, Уоррен говорит и о Джермейне.
Мартин Баколе
33 года, Демократическая республика Конго
21–2–1, 16 КО
Баколе говорил, что готов к Итауме, Мозес соглашался, что может выйти на такой поединок. Африканец – опасный, большой, терпеливый боксер с тяжелым ударом. Что здесь еще нужно?
Здесь главное, чтобы сам Мартин не подошел к бою так же, как ко встрече с Паркером. Ибо в своей лучшей форме это не просто тест для Итаумы, но и угроза. Однако когда Баколе набирает слишком много веса, он выглядит плохо и рискует быть побитым.
Главный минус: Баколе захочет денег больше, чем Франклин. В несколько раз. Особенно после гонорара за встречу против Паркера.
Мартин понимает, что опасность есть, и поэтому захочет перекрыть все риски деньгами. Кто захочет за это платить? Разве что Турки, но тот жаждет только встречи против Усика, поэтому на него рассчитывать не стоит.