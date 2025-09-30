Стали известны два претендента на бой с Усиком за титул чемпиона мира IBF

Getty Images/Global Images Ukraine.Франк Санчес

Международная боксерская федерация (IBF) столкнулась с трудностями при организации претендентского поединка в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Организация планировала провести бой, чтобы определить обязательного претендента на титул чемпиона мира, которым на данный момент владеет непобежденный украинец Александр Усик.

Ожидалось, что в ринге встретятся кубинец Франк Санчес (25–1, 18 КО) и нигериец Эфе Аджагба, однако последний отказался от этой идеи. В итоге IBF предложила бой талантливому британцу Мозесу Итауме, но и тот не заинтересован в противостоянии с представителем Кубы.

В итоге было принято решение, что Санчес встретится с американцем Ричардом Торресом (13–0, 11 КО), а победитель получит статус обязательного претендента и шанс выйти на ринг против Усика.

«Соперники отказываются от идеи встретиться с Фрэнком Санчесом. Он встречался с Аджагбой ранее и победил, поэтому я понимаю этот отказ. Мозес – невероятно талантливый и звездный проспект, но слишком сырой для нас.

Поэтому проведем бой с Торресом. Он – зрелищный боксер, этот поединок понравится зрителям. Мы уже сообщили в IBF, что готовы договориться в ближайшее время», – сообщил промоутер Санчеса Майк Борао.

Серебряный призер Олимпийских игр готов выйти на ринг против Итаумы

