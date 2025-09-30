Льюис Хэмилтон сообщил о смерти любимой собаки

В минувшую пятницу Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам по особому поводу – его любимая собака попала в ветеринарную клинику и была между жизнью и смертью. Гонщик Ferrari обещал информировать о том, как будут развиваться события, и сегодня сообщил, что Роско не стало.

«Четыре дня он был в реанимации, боролся из последних сил, но мне пришлось принять самое тяжёлое решение в моей жизни и попрощаться с Роско…

Я испытываю огромную благодарность за то, что разделил свою жизнь с этим прекрасным существом, которое было моим ангелом и настоящим другом. Я навсегда сохраню память о времени, которое мы провели вместе.

Ещё никогда мне не приходилось принимать решение об усыплении собаки, хотя знаю, что моя мама и многие друзья через это прошли. Это крайне болезненный опыт, и я глубоко разделяю переживание всех, кому довелось пережить потерю любимого питомца…

Спасибо всем за вашу поддержку и любовь к Роско, которую вы выражали на протяжении многих лет…»

Меньше чем за час на эту новость, появившуюся на страницах семикратного чемпиона мира в социальных сетях, отреагировали почти 2,5 миллиона человек.

Источник