Maaden получила статус «основного партнёра» Aston Martin

В Aston Martin сообщили, что Maaden Mining Company, горнодобывающая компания из Саудовской Аравии, становится «основным партнёром» команды – первым, кто получил такой статус.

Maaden – крупнейшая компания этого профиля на Ближнем Востоке, и мировой лидер в своей отрасли по темпам развития. Сотрудничество с командой Формулы 1 будет расширяться, его программа также распространится на такие области, как университетское образование и последующие стажировки молодых специалистов из Саудовской Аравии с перспективой трудоустройства в компании Aston Martin.

Джефферсон Слэк, коммерческий директор Aston Martin F1: «Aston Martin и Maaden объединяет стремление общими усилиями добиться успеха и в будущем стать чемпионами мира. Наше партнёрство, которое выходит на новый, более высокий уровень, это отражает: Maaden становится первой компанией, получившей статус “основного партнёра”.

Это важный шаг для нашей команды и признание напряжённой работы, направленной на дальнейший рост и развитие. На новой стадии нашего долгосрочного сотрудничества Maaden поможет Aston Martin достичь наших целей на гоночных трассах».

Источник