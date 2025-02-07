Хорнер: Лиам сможет сработаться с Максом

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер видит сходство между Максом Ферстаппеном и его новым напарником Лиамом Лоусоном – и считает, что они будут эффективно работать вместе…

Кристиан Хорнер: «Мы понимаем, что прошлое может повториться, но Лоусон – другой гонщик, другая личность, он способен справиться с прессингом. Он продемонстрировал стойкость и силу характера, используя свой шанс он справился и добился результата.

Изначально план не предполагал перехода Лоусона в Red Bull Racing в 2025-м, но так сложились обстоятельства – к сожалению Серхио неудачно провёл сезон. Но мы верим, что в будущем Лиам будет только прогрессировать.

Важно, что у него схожий стиль пилотирования с Максом. Ему подходят те же настройки. Его не пугает нервное поведение передней части машины, в этом они похожи. Уверен, Лиам сможет сработаться с Максом и принесёт нам хорошие результаты».

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