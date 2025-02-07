Главный тренер Барселоны о мотивации своих игроков

В четвертьфинале Кубка короля подопечные Флика сокрушили "Валенсию" 5:0. На пресс-конференции немца спросили, что он чувствует, когда видит, как команда продолжает искать голы даже при разгромном счете.

"Мне обычно нравится этот стиль игры, в котором игроки всегда сосредоточены на прессинге и еще большем количестве голов. Но сегодня, на 85-й минуте, мы получили угловой, и я видел, как Фермин быстро бежал к нему, и я сказал себе: "Фермин, было бы лучше, если бы ты был спокойнее и немного отдохнул". Но таков менталитет молодой команды, такой их стиль игры, они всегда стараются забить и сосредоточиться на следующем голе. Приятно это видеть, но иногда мне кажется, что лучше больше контролировать мяч, делать меньше ошибок и позволить сопернику много бегать", – сказал Флик.

Напомним, что жеребьевка полуфинала Кубка короля состоится 12 февраля. Соперником "Барсы" может стать "Реал", "Атлетико" или "Сосьедад".

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