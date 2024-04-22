Руа ставит в плей-офф на Варламова? Когда-то легенда приходил к Семену на суд и поддержал в тяжелой ситуации

Варламов отразил 23 броска из 25 в первом матче плей-офф с «Каролиной»

Семен Варламов. Фото USA Today Sports Давняя история двух вратарей. Святой Патрик снова тренер Варли.

В первый момент был сильно удивлен, обнаружив, что главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа предпочел в первом матче серии с «Каролиной» голкипера-ветерана Семена Варламова, которому 27 апреля исполняется 36 лет, основному вратарю и недавнему претенденту на «Везину» Илье Сорокину.

А потом кое-что вспомнил.

Кузнецов вернулся! Забил первый гол в плей-офф и стал первой звездой матча

За год до Олимпиады в Сочи Варли, обмененный из «Вашингтона» в «Колорадо», был основным вратарем «Эвеланш» и находился в полном порядке. Но тут случилась большая неприятность — бывшая подруга обвинила его в домашнем насилии. Надо понимать, как трепетно к таким вещам относятся в Америке. Но при этом всегда стараются разобраться — понимая, сколько женщин на этой теме пытаются спекулировать.

И, в отличие от последующей истории с Вячеславом Войновым (у которого, по иронии судьбы, фамилия подруги была Варламова), Семен выиграл суд в одну калитку. Очень приличную — 126 тысяч долларов — сумму судебных издержек было предписано выплатить ей. Варламов продолжил карьеру в НХЛ, которая на сегодня длится уже 15 лет — и пусть «Везина Трофи» он не выигрывал, но финалистом в этой номинации был. И полуфиналистом Кубка Стэнли — тоже. Да и сам факт 15 вратарских сезонов в НХЛ дорогого стоит.

Думаю, не последнюю роль в продолжении его карьеры в НХЛ в столь неприятной ситуации сыграла публичная поддержка руководства «Колорадо» и лично Патрика Руа. Тот не просто сказал хорошие слова о нем в прессе, а пришел в суд!

В 2019 году мы сделали с Семеном второе наше большое интервью (детали первого расскажу в другом посте), и я спросил о той ситуации.

«Переиграть бы Ванкувер и Сочи». Большое интервью Семена Варламова — о «Вашингтоне», Овечкине и Олимпиадах

— Всем уже все давно простил — и забыл об этой истории, — ответил Варламов. — Просто сделал выводы и, как говорят в Америке, moved on. Двинулся дальше. Скажу лишь, что эта история меня многому научила и еще больше, чем прежде, закалила. Я вышел из нее намного сильнее характером, чем был до того. Она преподала мне большой урок.

— В той ситуации вас поддержал «Эвеланш», а его тогдашний главный тренер Патрик Руа и вовсе выступил за вас в суде. Не все в столь сложной ситуации так поступают.

— Естественно, никогда не забуду того, что сделал для меня тогда Руа, и он это прекрасно знает. Очень благодарен и ему, и генеральному менеджеру Джо Сакику за то, что эти люди в той ситуации выступили на моей стороне и не переставали меня поддерживать.

Фото USA Today Sports

— Что спустя годы можете сказать о Руа? О нем далеко не все однозначно хорошего мнения. Многие считают, например, человеком настроения.

— Патрик был лидером. Когда он пришел — встряхнул команду, и мы показали лучший сезон «Колорадо» за много лет. Его уважала вся команда — и как тренера, и как личность, и как великого игрока, легенду. Мы многому у него научились, и я в частности. Когда он покинул команду, подписав перед этим новый контракт, — для нас эта ситуация была совершенно непонятной.

— Вы это с ним потом как-то обсуждали?

— Нет, после его ухода из команды мы с ним больше не созванивались.

Как же занятно поворачивается жизнь — годы спустя Руа возглавил команду, в которой вторым вратарем был и остается Варли. Он прекрасно провел концовку сезона — и при всей мощнейшей репутации Сорокина в лиге Патрик доверил именно Семену стартовать в плей-офф.

Это явно не только хоккейная, но и человеческая история. Посмотрим, сработает ли она.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Каролина» — «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Кузнецов — 1 (бол., Нечас, Шей), 1:35 — 1:0. Маклин — 1 (Ли, Романов), 8:20 — 1:1. Ноесен — 1 (Шей, Кузнецов), 43:44 — 2:1. Нечас — 1 (п.в., Пеши, Друри), 58:28 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Варламов (57:53 — 58:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (7+6+13) — 35 (8+13+14).

Наши: Кузнецов (12.07/2/+1), Орлов (17.45/2/0), Свечников (15.17/6/0) — Романов (20.41/0/+1).

21 апреля. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-0.

Источник