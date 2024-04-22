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Баскетбол

Гравці НБА вирішили, хто є кращим гравцем в історії баскетболу

Гравці НБА вирішили, хто є кращим гравцем в історії баскетболу

За підсумками анонімного опитування гравців, проведеного The Athletic, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс наблизився до Джордана.

Третє місце посідає Кобі Браянт.

По одному голосу отримали Стефен Каррі, Меджік Джонсон і Пол Пірс.

Фото: Sporting News

ua.tribuna.com

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