Гравці НБА вирішили, хто є кращим гравцем в історії баскетболу

За підсумками анонімного опитування гравців, проведеного The Athletic, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс наблизився до Джордана.
Третє місце посідає Кобі Браянт.
По одному голосу отримали Стефен Каррі, Меджік Джонсон і Пол Пірс.
Фото: Sporting News
За підсумками анонімного опитування гравців, проведеного The Athletic, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс наблизився до Джордана.
Третє місце посідає Кобі Браянт.
По одному голосу отримали Стефен Каррі, Меджік Джонсон і Пол Пірс.
Фото: Sporting News
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