Киев-Баскет в матче домашнего бабла обыграл Черкасские Мавпы, одержав девятую кряду победу в Суперлиге FAVBET-2024/25

Команда Дмитрия Забирченко обеспечила себе преимущество в восемь очков по итогам стартовой четверти

Киев-Баскет в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 одержал победу над Черкасскими Мавпами (74:68).

Команда Дмитрия Забирченко обеспечила себе комфортный отрыв в восемь очков уже по итогам стартовой четверти. В каждой последующей десятиминутке на площадке шла упорная борьба, но ближе чем на четыре очка Киев-Баскет соперника к себе не подпустил, добыв итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард Киев-Баскета Денис Клевзуник, в активе которого 18 набранных очков при 7 подборах.

Победная серия подопечных Забирченко уже достигла отметки в девять поединков кряду. Единственное поражение в текущей «регулярке» они потерпели еще 4-го октября в игре с БК Ровно. В турнирной таблице киевляне занимают вторую позицию, следом за Днепром. Черкасские Мавпы идут четвертыми — по итогам 12-ти игр они имеют 6 побед в активе.

Свой следующий поединок Киев-Баскет проведет 15 декабря против Прикарпатья-Говерлы, а Черкасские Мавпы 19 декабря сыграют против БК Ровно.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 74:68 (26:18, 13:14, 20:20, 15:16)

Киев-Баскет: Зайцев 12, Буренко 8 + 6 передач, Клевзуник 18 + 7 подборов, Сафонов 8 + 6 передач – старт; Когут 7, Сушкин 6, Карпюк 6, Рыжков 0, Кобылинский 0, Смитюх 0

Черкасские Мавпы: Холод 17 + 6 подборов, Кошеватский 9 -7 потерь, Упырь 0, Агафонов 14 + 10 подборов + 9 передач, Клебан 14 + 7 подборов – старт; Марченко 7, Климов 5, Пирогов 2

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