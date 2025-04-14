Финикс уволил главного тренера Буденхольцера

Санз провалили концовку регулярного сезона, не попав в плей-ин НБА

Финикс уволил главного тренера Майка Буденхольцера. Санз приступили к поиску нового наставника на следующий сезон.

Команда Буденхольцера заняла 11-е место в Западной конференции НБА с результатом 36:46. Санз не сумели классифицироваться даже в поединки плей-ин, имея крупнейший фонд заработной платы в истории лиги.

Финикс начал сезон с рывка 8:1, однако провалил концовку регулярного чемпионата, проиграв восемь матчей подряд в марте и апреле. Руководство клуба пришло к выводу, что тренер не смог создать эффективные взаимоотношения с игроками, что привело к негативным результатам.

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Напомним, регулярный чемпионат НБА в Западной конференции выиграла Оклахома-Сити. На Востоке первое место занял Кливленд. Обе команды ожидают своих соперников по итогам матчей плей-ин НБА.

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