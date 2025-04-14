Гвоздик узнал имя следующего соперника. Бой будет очень скоро

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик узнал имя своего следующего соперника.
Александр проведет бой против американца Энтони Холлоуэя, который на профи-ринге провел 19 боев, из которых выиграл десять, проиграл семь и свел к ничьей три.
Поединок пройдет уже на этой неделе. Бой состоится 19 апреля в Оушнсайде, Калифорния, США.
Главным поединком вечера бокса станет бой Габриэлы Фундоры и Мэрилин Амаи.
В последний раз Гвоздик дрался в 2024 году, где проиграл единогласным решением судей Дэвиду Бенавидесу.
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