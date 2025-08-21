Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Известный в прошлом боксер Дэвид Хэй считает, что Александр Усик пока не мог сложить впечатление про уровень Мозеса Итаумы, который регулярно нокаутирует соперников в первых раундах.

Опытного Диллиана Уайта 20-летний супертяж нокаутировал в первом же раунде.

«Что Усик мог увидеть в этом поединке Итаумы? Ничего. Нокаут в первом же раунде, все чисто. Честно говоря, я ждал боя супертяжей, много раундов».

«Не думаю, что Усик мог увидеть что-то, что подняло бы его уверенность и он бы сказал себе: да, я выйду с Итаумой в ринг и выиграю», – сказал Хэй.

Сам Итаума ранее говорил, что сейчас бой с Усиком больше заслужили Джозеф Паркер и Агит Кабайел.

Итаума – зверь. Нокаутировал Диллиана Уайта за раунд

sport.ua