Красюк рассказал, когда станут известны подробности нового боя Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер Александр Красюк обещает, что уже в ближайшие дни станет известно, когда и против кого должен состояться следующий поединок Александра Усика.

«Думаю, в ближайшие дни все станет на свои места», – сказал Красюк.

Главным вариантом для украинского супертяжа считается бой против Даниэля Дюбуа за все титулы. Усик владеет поясами WBA, WBC, WBC, а титул IBF принадлежит Дюбуа.

Усик может второй раз в карьере станет абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

Ранее в команде боксера предполагали, что бой состоится в конце лета или начале осени.

Стало известно, когда Усик вернется на ринг

sport.ua