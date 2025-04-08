Красюк рассказал, когда станут известны подробности нового боя Усика

Промоутер Александр Красюк обещает, что уже в ближайшие дни станет известно, когда и против кого должен состояться следующий поединок Александра Усика.
«Думаю, в ближайшие дни все станет на свои места», – сказал Красюк.
Главным вариантом для украинского супертяжа считается бой против Даниэля Дюбуа за все титулы. Усик владеет поясами WBA, WBC, WBC, а титул IBF принадлежит Дюбуа.
Усик может второй раз в карьере станет абсолютным чемпионом супертяжелого веса.
Ранее в команде боксера предполагали, что бой состоится в конце лета или начале осени.
Стало известно, когда Усик вернется на ринг
sport.ua