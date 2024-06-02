Помог Дюбуа. Усик может сохранить титул IBF после поражения Хрговича

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

В реванше между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) на кону снова могут стоять все пояса супертяжелого веса. Об этом сообщает известный журналист Майкл Бенсон.

«Интересно посмотреть, что предпримет IBF после того, как Даниель Дюбуа победил Филипа Хрговича. У них больше нет обязательного претендента, который ждал два года, так что, возможно, на кону реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри снова могут стоять все пояса», – написал Бенсон.

Ранее сообщалось, что Усик будет лишен титула чемпиона мира по версии IBF из-за того, что обязательная защита титула против Филипа Хрговича просрочена. Но хорват проиграл Даниелю Дюбуа и потерял право на бой с украинцем.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь.

sport.ua