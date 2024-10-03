«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Звездный американский боксер Теренс Кроуфорд поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«В первом бою я предсказал победу Усика, но реванш… я думаю он будет более конкурентным. Первый бой был тоже конкурентным, но в реванше будет как с Уайлдером – Тайсон выйдет с совершенно другим планом на бой», – сказал Кроуфорд.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua