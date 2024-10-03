В Альберт-парке изменят конфигурацию трассы

Организаторы Гран При Австралии изменят конфигурацию шестого поворота трассы в Альберт-парке, чтобы уменьшить риск серьёзных аварий.

Поворот был перепрофилирован в рамках масштабных работ в 2021-2022 году, но масштабные аварии Алекса Элбона и Джорджа Расселла обеспокоили гонщиков.

Алекс Элбон: «Поребрик на выходе из поворота расположен под углом к стене и вынуждает гонщиков возвращаться на траекторию. Этот вопрос уже обсуждался, но из-за парка или по какой-то другой причине ничего сделано не было.

Высота подвески современных машин минимальна. Если слишком глубоко заехать на первый поребрик, то на втором машину может подбросить в воздух. Этот участок можно явно сделать лучше».

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