Бенсон: Эдриан Ньюи не уйдёт, он слишком любит Формулу 1

Британский журналист Эндрю Бенсон – один из тех, кто давно и хорошо знает Эдриана Ньюи и его семью, и когда в своей колонке на BBC Sport он пишет, что самый успешный конструктор гоночных машин не собирается в отставку, его мнению можно доверять.

…Чем Эдриан Ньюи займётся теперь? В свои 65 лет он мог бы завершить карьеру, тратить заработанные миллионы и отправиться в плавание на новой роскошной яхте. Но он не станет этого делать. Он слишком сильно любит Формулу 1. Именно поэтому все ждут, что он примет предложение Ferrari, ведь с этой командой ему пока не доводилось сотрудничать.

В прошлом году я его спросил, как долго он собирается продолжать трудиться в Ф1? Эдриан ответил, что когда ему исполнилось 50 лет, он не предполагал, что останется в строю до нынешних времён. Но потом поговорил с Берни Экклстоуном (93 года), экс-главой менеджмента Формулы 1, и Роджером Пенске (87 лет), воротилой американского гоночного бизнеса, и оба посоветовали ему не останавливаться.

«Оба продолжали работать в весьма преклонном возрасте и по-прежнему сохраняли полную ясность ума, – рассказывал мне Ньюи в прошлом году. – К сожалению, мой отец вышел на пенсию в 65 лет, после чего уже не смог найти себе дело. Если честно, из-за этого ему пришлось непросто – не думаю, что он бы возражал против того, что я об этом рассказываю.

В общем, я в курсе всех этих вещей. Но не менее важно, что Формула 1 очень затягивает, и я по-прежнему люблю этот спорт. Мне повезло, что с 10-летнего возраста я занимаюсь тем, чем хочу заниматься, т.е. я стал инженером, который работает в автоспорте. И пока это занятие доставляет мне удовольствие, я бы хотел продолжать».

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