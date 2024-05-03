<img title="Слован объявил о расторжении контракта со скандальным динамовцем" src="/wp-content/uploads/2024/05/226837e0c9f88c177db813230fe97b4d.jpg" alt="Слован объявил о расторжении /p>

Словацкий Слован расторг контракт аренды с вингером киевского Динамо Жерсоном Родригесом.

Об этом сообщила пресс-служба братиславской команды.

Отмечается, что причиной прекращения сотрудничества стал нехватка дисциплины и профессионализма у люксембуржца.

«С Жерсоном мы сегодня прекратили сотрудничество. Извините, что так получилось. Он, безусловно, качественный футболист, но одного таланта недостаточно, если отсутствуют другие качества, которые есть ключевыми в профессиональном футболе — дисциплина и профессионализм.

Ни один игрок не может быть важнее, чем команда и клуб. — сказал генеральный менеджер Слована Иван Кмотрик. Ранее мы сообщали, что Родригеса исключили из состава словацкой команды из-за неадекватного поведения. Тренер Слована прокомментировал ситуацию с Жерсоном. Напомним, люксембуржец был осужден за насилие в отношении своей бывшей девушки. Действующее соглашение Родригеса с Динамо рассчитано к лету 2025 года.

champion.com.ua