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Футбол

«Наша цель — продержаться до конца сезона». Тренер Кристал Пэлас прокомментировал беспроигрышную серию команды

Тренер настроен оптимистично

"Наша цель - продержаться до конца сезона". Тренер Кристал Пэлас прокомментировал беспроигрышную серию команды

Фото: Айнтрахт

    • Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал четырехматчевую беспроигрышную серию своей команды.

    "Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс. Но это зависит только от нас. Вчера мы начали подготовку к матчу против "МЮ". Я видел, насколько игроки сосредоточены на тренировке".

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    "Мы не проигрываем уже четыре игры, и наша цель — продержаться до конца этого сезона", — добавил специалист.

    Напомним, что ближайший матч "Кристал Пэлас" состоится в понедельник, 6 мая. Они сыграют против "Манчестер Юнайтед".

    www.ua-football.com

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