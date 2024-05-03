«Наша цель — продержаться до конца сезона». Тренер Кристал Пэлас прокомментировал беспроигрышную серию команды

Тренер настроен оптимистично

Фото: Айнтрахт

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал четырехматчевую беспроигрышную серию своей команды.

"Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс. Но это зависит только от нас. Вчера мы начали подготовку к матчу против "МЮ". Я видел, насколько игроки сосредоточены на тренировке".

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"Мы не проигрываем уже четыре игры, и наша цель — продержаться до конца этого сезона", — добавил специалист.

Напомним, что ближайший матч "Кристал Пэлас" состоится в понедельник, 6 мая. Они сыграют против "Манчестер Юнайтед".

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