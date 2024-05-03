Девин ХЕЙНИ: «Я не слишком заинтересован в реванше с Гарсией»

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия и Девин Хейни

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Девин Хейни (31-1, 15 KO) рассказал, хочет ли он провести реванш с Райаном Гарсией (25-1, 20 KO), который провалил допинг-тест.

«Честно говоря, я не слишком заинтересован в этом. Мы видели, как он жульничает, мы видели, какой он человек. Я не думаю, что когда-нибудь снова выйду с ним на ринг, но мы никогда не знаем… Бокс – это всего лишь спорт. Он поставил мою жизнь под угрозу. Так что теперь я не просто боксер. Теперь я хочу разобраться с этим в другом месте. В тот вечер он мог сделать со мной очень опасные вещи», – сказал Хейни.

Отметим, что Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни.

sport.ua