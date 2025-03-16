Усик обратился к Амосову после его возвращения в октагон

В ночь на 15 марта в Филадельфии (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Cage Fury Fighting Championships 140. Главным событием турнира стал поединок экс-чемпиона Bellator Ярослава Амосова (27-1, Украина) и американца Кертиса Миллендера (22-1).
Поединок завершился в первом раунде. Амосов вышел на болевой прием и заставил соперника сдаться.
На победу украинского бойца отреагировал звездный украинский боксер Александр Усик.
«С победой, чемпион», – написал Усик в Инстаграме.
Ранее не победу Амосова отреагировали украинские фанаты.