Хольгер Руне – о своем твиннере: “Ожидал, что буду выглядеть, как Федерер, когда бью по мячу, но у меня не совсем получилось”

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал свой «хотшот» и победу в матче со Стефаносом Циципасом на Мастерсе в Индиан-Уэллс



«Я думаю, что сегодня было много хороших вещей, которые меня вдохновили в собственной игре. Думаю, мой твинер был неплохим (улыбается). Думаю, что я хорошо отыграл на приеме. Очевидно, мы со Стефаносом играли и тренировались вместе много раз, поэтому мы очень хорошо знаем игру друг друга. Поэтому у меня остались прекрасные воспоминания и большой опыт, начиная с первого раза, когда я играл с ним на Ролан Гаррос. Поэтому я очень хорошо знаю, какой у меня план на матч с ним, и сегодня я просто пытался воплотить его в жизнь, что мне все удалось.

Это моя первая победа над соперником из топ-10 на харде на открытых кортах? Я вообще не знал этого, на самом деле. Конечно, это здорово. Я думаю, что открытые хардовые корты, пожалуй, были той поверхностью, к которой мне понадобилось больше времени, чтобы привыкнуть, потому что в Дании мы играем либо на грунте летом, либо в помещении зимой. В детстве мы мало играли на открытых хардовых кортах. Очень важно хорошо играть на этом покрытии, потому что большинство турниров проходят именно в таких условиях.

Что я могу сказать о своем твиннере? Я думаю, что на корте он выглядел лучше, но, когда смотришь на телефоне, он также выглядел хорошо, безусловно. Знаете, я ожидал, что буду выглядеть, как Роджер Федерер, когда бью по мячу, но у меня не совсем получилось. Так что это было разочарование, потому что я чувствовал, что это было лучше (улыбается)».

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