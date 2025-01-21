Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно – Александр доминировал в каждом раунде, он просто перебивал Тайсона. В тот вечер я думал, что Александр выиграл на 2 раунда больше, но теперь после просмотра я отдаю Усику 3-4 раунда», – сказал Беллью.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua