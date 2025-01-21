АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 3:1. Нападающим здесь не место

Роль Антона Чигура сегодня исполняли защитники

Getty Images / Global Images Ukraine

Больше месяца без побед в рамках Премьер-лиги, вот с таким статусом подходили к этому матчу подопечные Энцо Марески. Они потеряли победную поступь и уже забыли о ней, наступили темные времена, в которых нет слаженной игры и нет умения контролировать матчи, которые номинально "синие" должны контролировать. Накануне получили травмы Колвилл и Энцо Фернандес, поэтому сегодня пришлось играть без них, от этого задача вернуться на победный путь выглядела еще сложнее.

А "Вулверхэмптон" Витора Перейры приехал на этот матч с четкой задачей: играть глубоко, рассчитывать на резкие выпады и ни в коем случае не давать пространства Палмеру и другим атакующим футболистам лондонцев. В начале матча получалось не очень.

"Синие" начали матч намного лучше, они владели мячом, но когда ты не знаешь, как довести мяч до чужой штрафной площадки с созданием опасных моментов, то зачем тогда вообще это владение. Забить хозяевам все же удалось. Произошло это после углового, когда Джеймс вторым темпом пробивал и круглый после рикошетов попал к Тосину Адарабиойо, а тот сориентировался и забил легкий для себя гол.

На этом команда Марески решила остановиться. В дальнейшем мы увидели активность от "волков" и это не было вызвано их желанием сравнять счет, нет. Они все еще сидели глубоко на собственной половине поля, просто "Челси" сами пригласили соперника на свою половину поля. Грех таким не пользоваться. Не сказать, что и у Куньи и компании что-то получалось, но свой гол они также нашли после углового. Помог им в этом Роберт Санчес, который не смог зафиксировать мяч в руках и после этого Доэрти первым добил круглого в сетку ворот. 1:1, которые читались, потому что "синие" просто перестали атаковать, трудно объяснить почему.

Во втором тайме снова инициатива и мяч был в основном под контролем "синих", но они снова не понимали, как именно доставить его к опасным зонам. Очень плотно на своей половине поля оборонялись гости, надо отдать им должное, делали они это мастерски.

В этом матче мы не видели какой-то остроты от Мадуэке, также и от Педру Нету, который играл против бывшей команды, им на флангах перекрыли кислород. Зато хорошо показал себя Трево Чалоба, который только что вернулся из аренды в "Кристал Пэлас" и уже показал Мареске, что тот зря не оценил его летом, позволив уйти в другой клуб.

В активных попытках найти хоть какой-то момент "синие" все же создали второй гол. Полетела атака правым флангом и Мадуэке выполнил подачу в штрафную, немного подправил мяч Кирнан Дьюсбери-Холл и тот долетел до Кукурелье, который подключился к атаке. Испанец принял круглого и переправил в сетку ворот. 2:1. И не сказать, что гол назревал, совсем нет. Просто в один момент все сработало.

А потом сработало еще раз. На это раз снова помог стандарт. Делал передачу почти от углового флажка Коул Палмер и выиграл воздух Трево Чалоба. Мяч и так летел в сетку ворот после его удара, однако Нони Мадуэке решил точно убедиться, что это будет гол, поэтому своей головой вколотил круглого в ворота. 3:1. Без волшебной игры, но с результатом.

В дальнейшем "синие" уже не позволяли себе расслабленности и не давали сопернику спокойно заходить на свою половину, как это было в первом тайме. Кажется, что они усвоили урок после первой половины. А добытого результата было достаточно, чтобы спокойно завершить матч.

Победа, первая для "Челси" за более чем месяц, если учитывать только Премьер-лигу. И добыта она без зрелищной игры и без той легкости, которую мы кое-где наблюдали ранее. Это результат, который точно не является признаком выздоровления в игровом плане, но, возможно, мы увидим выздоровление по крайней мере моральное? Ну и обеспечили этот результат защитники. В первом голе Джеймс ассистировал Тосину, во втором забивал Кукурелья, а третий должен был бы забить Чалоба, если бы не Мадуэке и его голова в нескольких сантиметрах от линии ворот. Нападающим здесь не место, а "Челси" возвращается в топ-4.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" — "Вулверхэмптон" 3:1

Голы: Адарабиойо (24), Кукурелья (61), Мадуэке (66) — Доэрти (45+5)

"Челси": Санчес — Джеймс (Дисаси, 78), Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Дьюсбери-Голл (Гюсто, 78) — Мадуэке (Джордж, 84), Палмер (Феликс, 84), Нету (Санчо, 62) —Джексон

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Буэно, Агбаду — Семеду, Андре (Белльгар, 75), Ж. Гомеш, Аит-Нури (Гомеш, 75) — Сарабия (Гедеш, 76), Кунья — Ларсен

Предупреждения: Адарабиойо (45+7), Кайседо (70), Джордж (88), Санчес (90+4) — Андре (41), Семеду (90)

www.ua-football.com