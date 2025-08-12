Прогноз на матч Фенербахче – Фейеноорд в Лиге чемпионов

12 августа в 20:00 по Киеву на стадионе «Шукру Саначоглу» состоится ответный матч полуфинала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся Фенербахче и Фейеноорд. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Фенербахче

Команда год назад была в отличном настроении — многим казалось, что Моуринью, переехав в Стамбул, принесет долгожданные титулы в клуб, который десятилетиями не мог их выиграть. Однако именно в квалификации Лиги чемпионов команда допустила первую серьезную ошибку, не пройдя в основной раунд главного турнира. После этого последовали новые неудачи для «Особенного». В том числе в Суперлиге Фенербахче потерпел крупное поражение от Галатасарая.

Тем не менее, Моуринью продолжает работать тренером. Однако клуб не смог приобрести звездных новичков. Среди приобретений — выкуп Шкриниара и подписание Нельсона Семеду, но при этом команду покинули такие опытные игроки, как Джеко и Тадич, и не факт, что они будут полноценно заменены в краткосрочной перспективе. Результаты команды уже важны, тем более после поражения в Нидерландах с результатом 1:2.

Фейеноорд

Фейеноорд в прошлом сезоне был вынужден сменить тренера. Да, в Лиге чемпионов команда показывала хорошие результаты, но в Эредивизи снова отстала от вечных претендентов на титул — ПСВ и Аякса, к тому же рисковала занять третье место, отдав его Утрехту. Только после того, как тренер команды смог наладить игру, Фейеноорд вернулся на привычное место в турнирной таблице.

На данный момент клуб выглядит уверенно. Фейеноорд стартовал в новом сезоне с уверенной победы в первом туре над НАК Бредой (2:0). В том числе на своем поле команда одержала победу с аналогичным счетом против турков. Теперь важно не проиграть и выдержать ответный матч.

Статистика личных встреч

Единственная ничья была зафиксирована в первом и пока последнем товарищеском матче. В Лиге чемпионов оба раза победу одержал Фейеноорд, а в матчах Лиги Европы 2016 года победы были на стороне турок.

Прогноз

Букмекерские конторы ставят на победу хозяев поля. Однако разница в классе команд невелика, и стоит попробовать вариант с форой +1 гол на гостей (коэффициент 1,76).

