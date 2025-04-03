Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 2 апреля.

В ожидании Эль Класико

"Барселона" прошла "Атлетико" в полуфинале Кубка короля. После фееричных 4:4 в первом матче в ответной игре все было куда скромнее. "Барса" доминировала всю игру, но забила лишь однажды. Что не стало проблемой, так как мадридцам в створ пробить так и не позволили.

Заруба в дерби Мерсисайда

"Ливерпуль" еще на шаг приблизился к титулу после победы в Мерсисайдском дерби. До этого "Эвертон" 9 матчей не проигрывал при Мойесе в АПЛ, но на отметке 10 серию прервал гол Диогу Жоты. Миколенко отбегал все 90.

Миланское дерби

Еще одно классическое дерби состоялось в Италии. В первом полуфинале Кубка "Милан" и "Интер" расписали осторожную ничью. "Россонери" были рады приличному результату на фоне 3 поражений в 5 матчах. "Нерадзурри" не форсировали игру на фоне чемпионской гонки и четвертьфиналов ЛЧ. Все решится в ответном.

Штутгарт в финале

"Штутгарт" впервые с 2013-го года сыграет в финале Кубка Германии. И на этот раз шансов на успех у них будет куда больше, ведь в соперниках будет "Арминия" из 3-го дивизиона. В полуфинале команда Хенесса переиграла дома "РБ Лейпциг", который неудачно дебютировал при Жолте Лёве.

Триллер Александрия – Шахтер

В центральном матче 1/4 Кубка Украины "Александрии" и "Шахтеру" понадобились экстра-таймы для того, чтобы выявить сильнейшего. Команда Ротаня сдерживала фаворита прессингом, но под конец их силы иссякли. И Кевин приговорил их к вылету.

Динамо составит компанию

"Динамо" тоже пробилось в полуфинал после второго матча с "Рухом" за несколько дней. Дуэль снова проходила на "Арене Львов", но на этот раз Шовсковский выставил резерв. Но даже с Моргуном, Дячуком, Рубчинским и Герреро киевляне победили. Только на этот раз скромнее.

Шедевр Зубкова

"Трабзонспор" пробился в полуфинал Кубка Турции после эпичной рубки с "Бодрумспором". В экстра-таймах настоящий шедевр в духе Рикарду Куарежмы положил Олександр Зубков. И принес своей команде победу, хотя партнерам еще довелось попотеть, доигрывая 9 на 10. Кроме Зубкова в старте вышел и Сикан.

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