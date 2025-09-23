Барселона хочет выкупить Рэшфорда у МЮ за 25 млн фунтов

Барселона заинтересована в выкупе форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, арендованного в этом сезоне. По данным британских и испанских СМИ, каталонцы довольны игрой британца, который в шести матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Однако, несмотря на хорошее начало сезона, Барселона сталкивается с финансовыми ограничениями. В клубе рассчитывают, что Манчестер Юнайтед пойдет на снижение первоначальной суммы выкупа, которая составляет 35 миллионов фунтов. Каталонцы готовы предложить около 25-26 миллионов, надеясь, что МЮ согласится на сделку, чтобы избавиться от игрока, который не входит в планы клуба.

