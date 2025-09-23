Ребров остается тренером сборной до конца отбора на ЧМ-26

Сергей Ребров продолжит работать с национальной сборной Украины как минимум до завершения отбора на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает журналист Виктор Вацко, несмотря на интерес со стороны греческого клуба Панатинаикос, тренер сборной не планирует уходить в ближайшее время. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Панатинаикос действительно проявил интерес к Реброву, но клубу было ясно указано, что на данный момент он сосредоточен только на работе с Украиной. Мечта наставника — вывести команду на чемпионат мира, и все его усилия направлены на этот амбициозный проект. В это время переход в клубный футбол, как сообщается, не входит в его планы.

Сборная Украины, после двух туров отбора ЧМ-2026, имеет в своем активе всего 1 очко, после поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1).

