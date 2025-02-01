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Футбол

Серия А. Аталанта – Торино 1:1. Бергамцы все еще не вышли из кризиса

Много ударов, но не острых

Серия А. Аталанта - Торино 1:1. Бергамцы все еще не вышли из кризиса

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Серия А. 23-й тур

    Бергамо. "Гевисс Стадиум"

    "Аталанта" – "Торино" 1:1

    Голы: Джимсити 35 – Марипан 40

    Нереализованный пенальти: Ретеги 74 (вратарь)

    "Аталанта": Патрисиу, Джимсити, Хиен, Колашинац (Толой 30), Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери (Куадрадо 57), Брешианини (Самарджич 57), Де Кетеларе (Пашалич 57), Ретеги (Скамакка 85)

    "Торино": Милинкович-Савич, Педерсен (Валюкевич 46), Коко, Марипан, Соса, Риччи, Тамез (Гинейтис 76), Лазаро (Мазина 85), Влашич, Карамо (Нджие 63), Адамс (Санабрия 63)

    Предупреждения: Коко 46, Тамез 72, Милинкович-Савич 75

    Главный арбитр: Марко Пиччинини

    www.ua-football.com

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