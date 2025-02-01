Сингапур. Мертенс остановила Ван Синьюй и встретися с Ли в решающем матче

На турнире WTA 250 в Сингапуре состоялись полуфиналы



Сингапур, Сингапур • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Диана Шнайдер (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Энн Ли (США) – Анна Калинская (-, 1) 7:6(2), 1:0 (отказ)

Элизе Мертенс (Бельгия, 2) – Ван Синьюй (Китай, 4) 6:3, 6:4

Энн Ли (№85 WTA) записала в свой актив третью в карьере победу над соперницей из топ-20 рейтинга: в последний раз ей это удавалось в марте 2022 года, когда она была сильнее Анетт Контавейт (№7) в Майами. Американка проведёт третий финал на уровне WTA и будет бороться за второй титул. Свой дебютный трофей Ли выиграла в 2021 году на Тенерифе.

Элизе Мертенс вышла вперёд в счёте личных противостояний с Ван Синьюй (2-1) и сыграет 15-й финал в карьере. В активе бельгийской теннисистки восемь титулов, последний из которых она выиграла в 2023 году в Монастире. Напомним, что в январе Мертенс дошла до финала на турнире WTA 250 в Хобарте.

Энн Ли и Элизе Мертенс ранее не играли друг против друга.

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