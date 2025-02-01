Старый Луцк одержал победу над Запорожьем в Суперлиге Favbet

Команда Чайковского выдала сильную четверть, но едва не упустила победу в концовке

Старый Луцк нанес неожиданное поражение БК Запорожье в матче днепровского бабла регулярного сезона Суперлиги Favbet-2024/25 — 82:81.

Встреча развивалась по непредсказуемому сценарию. Поначалу запорожская команда стабильно владела небольшим перевесом, но во второй четверти соперник совершил рывок и достиг преимущества +8. Команде Валерия Плеханова удалось нивелировать отставание, но на большой перерыв команды ушли при счете 32:34.

В третьей четверти уже капитально доминировал Старый Луцк. Постепенно наращивая отрыв, команда Дмитрия Чайковского в итоге везла сопернику +13 перед последним 10-минутным отрезком.

На старте последней четверти гандикап Луцка составлял уже 17 очков, но БК Запорожье не сдался. Команда, ведомая Абдулрахманом Бахом, новичком Маркизом Муром и Андреем Хохоником, совершила невероятный спурт и под конец поединка сократила разрыв до минимума. И все-таки оппоненту в этом результативном триллере удалось удержать победу.

Результат не повлиял на места команд в таблице. Старый Луцк остался седьмым, а Запорожье — шестым, но расстояние между ними сократилось до минимума. Завтра, 2 февраля, коллектив Плеханова сыграет с БК Ровно, а волынская команда будет противостоять хозяевам площадки — Днепру.

Суперлига. Регулярный сезон

БК Запорожье — Старый Луцк — 81:82 (16:14, 16:20, 14:25, 35:23)

БК Запорожье: Бах (23 + 6 подборов), Мур (14 + 9 подборов), Хохоник (13 + 12 передач + 6 подборов), Дмитренко (10), Никитин (7), Буц (5 + 6 подборов), Новиков (5), Николайчук (4 + 5 подборов)

Старый Луцк: Лесик (26 + 9 подборов + 3 блок-шота), Кольченко (19 — 5 потерь), Прозапас (15 + 5 подборов), Лавани (12), Горобченко (6 + 8 передач + 7 подборов), Дюпин (2), Михайлов (2)

Источник