Дэвид Култхард сделал предложение новой избраннице

О личной жизни звёзд Формулы 1, бывших или нынешних, мы пишем не так уж часто – в основном это дело таблоидов и прочих изданий примерно такого же свойства. Но исключения всё-таки бывают, особенно если речь идёт о героях, которых мы давно знаем.

С Дэвидом Култхардом мы общались не раз – и в Москве, и в паддоке разных автодромов мира, от Барселоны до Абу-Даби, и говорили с ним на самые разные темы, не только связанные с автоспортом. Кстати, как-то раз он даже с ветерком прокатил журналиста F1News.ru по ледовой трассе – давно это было!..

В общем, есть смысл поделиться новостью о том, что ДиСи, как его часто называют, сделал предложение своей новой избраннице, шведской модели Сигрид Сильверсанд. Тем более что об их отношениях мы уже рассказывали ровно два года назад.

Событие произошло на острове Маврикий, где пара недавно отдыхала. Бывшему гонщику, а ныне популярному комментатору, блогеру и успешному предпринимателю, обладателю 80-миллионного состояния, в прошлом марте исполнилось 53, Сигрид на 24 года младше, но кого это в наше время останавливает.

Видимо, первым, кто рассказал о матримониальных планах Култхарда, был его давний деловой партнёр Эдди Джордан, выдавший секрет шотландца в статье для издания Boatinternational.com, которое пишет о суперъяхтах. Там есть такие строчки: «Я должен послать особое поздравление Дэвиду Кулхарду, моему давнему приятелю, который только что отправился на Маврикий, где и произошла его помолвка со шведской моделью! Она выше него, и я намерен напоминать ему об этом как можно чаще».

Таблоид Daily Mail цитирует Сигрид, которая призналась, что Дэвид её удивил: «Это стало для меня сюрпризом, ведь Дэвид – большой мастер по части скрытности. Он держал в секрете, что попросил у моих родителей разрешение жениться на мне. Он – настоящий джентльмен, каких осталось очень мало».

В 2022-м распался его длившийся девять лет официальный брак с французской журналисткой Карен Миньер, но их отношения начались намного раньше: их сын Дейтон родился в ноябре 2008-го.

Со шведской красавицей Дэвид начал встречаться спустя год после развода, и теперь остаётся только пожелать ему и его избраннице всего наилучшего.

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