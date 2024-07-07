Риккардо: Обе попытки прошли не так, как ожидалось

На квалификации в Сильверстоуне Юки Цунода опередил Даниэля Риккардо – оба гонщика завершили борьбу во второй сессии…

Юки Цунода (13-й): «Я доволен сегодняшним выступлением. Мы с командой эффективно взаимодействовали во время квалификации, адаптируясь к меняющимся погодным условиям.

Мы знали, что в квалификации будет непросто – на тренировках нам не хватало скорости, и жаль, что мы не смогли найти решение. На этой трассе мы недостаточно быстры в скоростных поворотах, так было и на прошлой неделе, но мы будем упорно работать, чтобы завтра максимально улучшить наши результаты.

У нас хороший темп на мокрой трассе, в гонке мы будем общаться, адаптируясь к погоде».

Даниэль Риккардо (15-й): «Я не очень доволен сегодняшней квалификацией, с этим нужно разобраться. Обе попытки во второй сессии прошли не так, как ожидалось, мне пришлось совершить несколько обгонов в последнем повороте перед началом быстрого круга, а мне не нравится, когда со мной так поступают.

Я начал свой последний круг с отставанием в пару секунд от Чжоу, а в возмущённом воздушном потоке невозможно чисто проехать круг. Последние три уик-энда были нелегкими, мы справились, но в Сильверстоуне проблемы возникли вновь. Мы всё проанализируем и будем готовиться к гонке».

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