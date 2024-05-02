Хюлкенберг: У Sauber была только одна проблема – Мониша

В конце сезона Нико Хюлкенберг покинет Haas F1, чтобы в следующем году присоединиться к Sauber, а потом и к Audi. В Майами немец говорил с журналистами о своём новом статусе…

Нико Хюлкенберг: «Интерес со стороны Sauber появился ещё в прошлом году, но у меня не было такой возможности – я был плотно связан с Haas F1. Но в итоге некоторое время назад мы подписали очень перспективный многолетний контракт.

Андреас Зайдль сыграл важную роль в моём решении. Он – один из тех, кто принимает решения, один из ключевых людей в проекте Audi. В отношениях со мной он всегда честен. Помню, я позвонил ему в 2020-м, когда он работал в McLaren, и спросил, есть ли у меня шанс. Он ответил: «Даже не надейся». На этот раз всё было по-другому, он очень хотел получить мою подпись под контрактом.

Я выступал за Sauber в 2013-м, но тогда обстоятельства были совсем другими. С командой было всё хорошо. Тогда у Sauber была только одна проблема – руководитель команды Мониша Кальтенборн. Но кроме неё, ни в одной команде, за которую я выступал, у меня никогда не было проблем с сотрудниками, инженерами и механиками».

Источник