Элина Свитолина – о победе над Жабер: “Было важно просто играть каждый мяч как последний, сосредоточить внимание на своих ударах”

Украинская теннисистка Элина Свитолина – о своей победе над Онс Жабер в третьем круге Уимблдона и предстоящем матче против китаянки Ван Синьюй.

– Прежде всего, расскажите, как вы чувствовали себя на корте. Это была важная победа.

– Да, безусловно, это было великолепное выступление. Я очень довольна тем, как я играла, как я двигалась по корту. Это был действительно хороший матч с моей стороны. Я должна была быть сосредоточенной от первого до последнего очка, и я счастлива, что смогла это воплотить в жизнь.

– Расскажите, что случилось во втором сете, когда Жабер начала играть на 200%?

– Я ожидала этого, потому что она теннисистка из топ-10 и ей нравится играть на траве. Поэтому я ожидала, что она попытается вернуться в игру, ведь первый сет она уже проиграла и ей сейчас надо что-то делать. Я знаю, что у нее было много таких матчей, и в прошлом году в частности, когда она побеждала в матче, проиграв стартовую партию. Поэтому надо было сфокусироваться, играть активно и искать такие моменты, когда можно было сделать брейк. Однако этого не произошло. Да, у меня был один брейкпойнт, но сделать брейк мне не удалось. Поэтому важно было сосредоточиться на своей подаче и делать все возможное, чтобы выигрывать свои геймы. У нее возникли проблемы на подаче в первом гейме, а у меня – в последнем. И это собственно все.

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– Как вам удалось справиться с этими проблемами, возникшими при счете 5-6 на подаче?

– Как-то справилась (смеется). Было важно просто играть каждый мяч как последний, сосредоточить внимание на своих ударах, быстро двигать ноги, потому что трава забирает очень много сил и надо реально быстрее передвигаться. Движение на траве – это пожалуй самый важный аспект игры.

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– Можете ли вы позволить себе думать о чем-то большем и лучшем, когда турнир продолжается, или вы очень зациклены на моменте и играете только один матч за раз?

– Нет, для меня важно быть сосредоточенной. Разбить все на маленькие части и просто играть по одному матчу за раз, сосредоточиться на своем здоровье, на восстановлении, которое мне нужно сделать. Были некоторые задержки из-за дождя, поэтому немного изменилось расписание. Но в конце концов я счастлива, что хорошо чувствую себя на корте. Я двигалась по корту действительно хорошо, и я довольна этим.

– Эти задержки из-за дождя, как они влияют на вас? Чувствуете ли вы какие-то последствия, или вы можете просто воспринимать их как должное?

– Конечно, это нелегко. Думаю, перед своим первым матчем я разминалась шесть или семь раз. Конечно, это непросто, но мы все находимся в одинаковых условиях. Многие игроки через это проходят. А сегодня мне выпала отличная возможность сыграть на Центральном корте, поэтому я не могу так сильно жаловаться на расписание. Я просто счастлива, что раньше прошла все эти раунды и снова оказалась в четвёртом круге.

– Расскажите, что вам известно о вашей следующей сопернице, китаянке Ван Синьюй?

– Я видела здесь несколько её матчей, сегодня немного смотрела и также видела её поединок против Джессики Пегулы. Было ли это неожиданностью, что она победила ее? Так случается, что теннисистки из первой десятки тоже проигрывают. Все же трава – это немного специфическое покрытие, поэтому… Надо анализировать, что произошло, и двигаться вперед.

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