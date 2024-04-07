Богота. Боузкова и Осорио встретятся в решающем матче

Результаты полуфиналов на турнире WTA 250 в Колумбии

Богота, Колумбия • 1-7 апреля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Татьяна Мария (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мари Боузкова (Чехия, 1) — Камилла Рахимова (-, 8) 6:4, 7:6(2)

Камила Осорио (Колумбия, 6) — Сара Эррани (Италия) 7:6(4), 6:4

Мари Боузкова шестой раз в карьере сыграет в финале турнира WTA, и впервые это произойдёт на грунтовом покрытии. В активе чешки только один одиночный титул — в 2022 году она стала чемпионкой в Праге (WTA 250).

Камила Осорио впервые за три встречи обыграла Сару Эррани проведёт второй финал на домашнем турнире. Три года назад колумбийка выиграла в Боготе свой единственный трофей. В целом для неё это будет четвёртый решающий матч.

Боузкова и Осорио ранее играли друг против друга два раза на харде, и в обеих встречах сильнее была чешская теннисистка: в 2022 году на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре и в предыдущем сезоне на турнире WTA 250 в Наньчане.

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