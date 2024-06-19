Кербер, Осака и Возняцки сыграют в основной сетке Уимблдона благодаря wild card

Организаторы травяного «мэйджора» опубликовали список игроков, которые получили wild card:

Мужчины:

Лиам Броди (Великобритания)

Ян Чоински (Великобритания)

Джейкоб Фернли (Великобритания)

Артур Фери (Великобритания)

Билли Гаррис (Великобритания)

Пол Джабб (Великобритания)

Генри Сёрл (Великобритания)

— будет объявлено позднее

Жінки

Франческа Джонс (Великобритания)

Юрико Лили Миядзаки (Великобритания)

Эмма Радукану (Великобритания)

Хезер Уотсон (Великобритания)

Анжелик Кербер (Германия)

Наоми Осака (Япония)

Каролин Возняцки (Дания)

— будет объявлено позднее

Также известны обладатели wild card в квалификацию и парный разряд соревнований. Матчи основной сетки на Уимблдоне стартуют 1 июля.

btu.org.ua