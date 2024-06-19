Кербер, Осака и Возняцки сыграют в основной сетке Уимблдона благодаря wild card

Организаторы травяного «мэйджора» опубликовали список игроков, которые получили wild card:
Мужчины:
Лиам Броди (Великобритания)
Ян Чоински (Великобритания)
Джейкоб Фернли (Великобритания)
Артур Фери (Великобритания)
Билли Гаррис (Великобритания)
Пол Джабб (Великобритания)
Генри Сёрл (Великобритания)
— будет объявлено позднее
Жінки
Франческа Джонс (Великобритания)
Юрико Лили Миядзаки (Великобритания)
Эмма Радукану (Великобритания)
Хезер Уотсон (Великобритания)
Анжелик Кербер (Германия)
Наоми Осака (Япония)
Каролин Возняцки (Дания)
— будет объявлено позднее
Также известны обладатели wild card в квалификацию и парный разряд соревнований. Матчи основной сетки на Уимблдоне стартуют 1 июля.