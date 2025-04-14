Теннисный дайджест от BTU: окончание запрета для Синнера, Крейчикова хочет сыграть на Ролан Гаррос, первый чемпион из Монако

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🗞 Карлос Алькарас стал самым молодым чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло в одиночном разряде с 2008 года, когда этот турнир выиграл Рафаэль Надаль (Алькарас – 21 год и 337 дней, Надаль – 21 год и 321 день).

🗞 Ромен Арнеодо стал первым в истории монегаскским чемпионом на домашнем «Мастерсе» (в паре с французом Мануэлем Гинаром). 32-летний теннисист собирается сделать свою первую татуировку в честь этой победы:

“Я поспорил, что в случае победы сделаю татуировку „MCCC“ (Monte-Carlo Country Club). Это хорошая проблема. Не знаю, на какой руке ее набить!”

🗞 Организаторы турнира АТР в Монако сообщили, что пока нет планов по расширению соревнований и до женской сетки. Руководство «Мастерса» открыто к переговорам с WTA, но, по их словам, на данный момент такой вопрос не поднимался. Последний раз на кортах Country Club проводили турнир в женском одиночном разряде еще в 1982 году.

🗞 Подошел к концу срок запрета для итальянца Янника Синнера тренироваться на официальных кортах с действующими игроками. Первая ракетка мира планирует вернуться в Тур после дисквалификации в мае на Мастерсе в Риме.

🗞 Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая из-за травмы спины не сыграла в 2025 году ни одного матча хотела бы восстановиться до Ролан Гаррос:

“Состояние моего здоровья улучшается, прогресс есть, но в то же время это происходит медленно. Я надеюсь, что все идет к тому, что я буду готова играть в Париже. Если я успею сыграть еще где-то до этого, я буду рада. Печально, что пришлось пропустить большую часть сезона, но я надеялась, что травма будет не такой серьезной, мне хотелось бы выздоравливать быстрее. К сожалению, это не так, но я стараюсь смотреть на все с оптимизмом. Сейчас врачи разрешают мне делать все, я постепенно увеличиваю нагрузку и пока тренируюсь на корте 3-4 раза в неделю по часу-полтора”.

🗞 Финалист “Мастерса” в Монте-Карло Лоренцо Музетти снялся с соревнований в Барселоне. Еще один итальянец, Маттео Берреттини, пропустит турнир в Мюнхене на этой неделе.

btu.org.ua