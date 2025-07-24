Вашингтон. Тьен обыграл десятого номера рейтинга Рублёва, Фритц и Тиафо вышли в третий круг

На турнире ATP 500 в США завершились матчи второго круга



Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастьян Корда (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тэйлор Фритц (США, 1) – Александар Вукич (Австралия) 6:3, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) – Лоренцо Сонего (Италия, 16) 7:5, 7:5

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 12) – Жауме Мунар (Испания) 6:4, 6:2

Лернер Тьен (США) – Андрей Рублёв (-, 5) 7:5, 6:2

Флавио Коболли (Италия, 9) – Ёсихито Нисиока (Япония) 6:2, 7:6(3)

Фрэнсис Тиафо (США, 6) – Александар Ковачевич (США) 7:5, 3:6, 6:3

Даниил Медведев (-, 8) – Райли Опелка (США) 3:6, 7:5, 6:1

У Ибин (Китай, Q) – Алексей Попырин (Австралия, 10) 7:5, 5:7, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 7) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 7:6(5), 6:2

Иржи Легечка (Чехия, 11) – Закари Свайда (США, Q) 6:4, 6:7(5), 6:3

Тэйлор Фритц в следующем раунде попробует взять реванш у Маттео Арнальди за поражение в прошлом году в Акапулько.

Лернер Тьен (№67 ATP) записал в свой актив четвертую победу над игроком из топ-10. Предыдущие три также были в этом сезоне.

У Ибин (№243 ATP) пятый раз в карьере обыграл соперника, входящего в топ-30 рейтинга.

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