Хэмилтон: На симуляторе я не почувствовал разницы

Когда на пресс-конференции в Спа у Льюиса Хэмилтона поинтересовались итогами тестов модернизированной подвески, которые Ferrari провела в Муджелло, он возразил против такой постановки вопроса.

Льюис Хэмилтон: «Мы не проводили тестов, вообще-то это был съёмочный день, поэтому те десять или четырнадцать кругов были в основном посвящены съёмкам. И машина вела себя точно так же, как и раньше, как и за неделю до этого.

Пока рано судить о том, на что теперь способна SF-25, и мы только завтра займёмся испытаниями этой подвески. Я уверен, что мы сможем разобраться, как её нужно настраивать, чтобы добиться от машины максимума. На симуляторе я не почувствовал разницы, но не сомневаюсь, что, поработав на разных трассах, мы поймём, в чём преимущество новой подвески.

Но я считаю позитивным моментом, что, приехав на съёмочный день, мы увидели, что команда привезла в Муджелло новые компоненты, что модернизация машины продолжается. В своё время, на Гран При Бахрейна, мы получили усовершенствованное днище, но следующие существенные обновления появились на машине только в Австрии, после довольно продолжительного перерыва.

При этом другие команды внедряют какие-то небольшие новинки в каждый уик-энд – именно так часто поступают в Red Bull или, например, в Mercedes. Но я был просто рад видеть, что на базе команды по-прежнему прилагают большие усилия – изменения происходят, изменений много, однако прежде чем мы увидим результат этой работы, пройдёт какое-то время.

Разумеется, в перерыве между гонками я провёл какое-то время на базе команды в Маранелло, в том числе и пару дней на этой неделе. Понятно, что мы анализировали нашу работу на предыдущем этапе в Сильверстоуне. У меня было много совещаний с инженерами, с Лоиком Серра, который отвечает за разработку шасси, с руководителями различных подразделений команды, но также были встречи с высшим менеджментом команды – с Джоном Элканном, Бенедетто Виньей и Фредериком Вассёром.

Мы обсуждали ход работ по созданию двигателя для 2026 года, говорили о подвеске, которая будет установлена на машине в следующем году, но также обсуждали сложности, которые я испытываю за рулём SF-25, ведь после нескольких первых гонок я составил для команды подробный отчёт. Сейчас, во время этого перерыва между этапами, я отправил команде ещё пару документов, посвящённых проблемам, на которые я бы хотел обратить внимание.

Какие-то проблемы носят системный характер, и я считаю, что нужно произвести определённые структурные преобразования, чтобы добиться более высоких результатов. Второй документ относился непосредственно к машине, тем сложностям, которые я испытываю в процессе пилотирования. Какие-то качества машины имеет смысл сохранить и в следующем году, но что-то нужно изменить.

Мы впервые предметно занялись вопросами, связанными с машиной 2026 года, так что работа идёт большая, команда прикладывает очень много усилий, но также мы уделили внимание и подготовке к предстоящему уик-энду».

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