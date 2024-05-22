Вольфф: Постараемся выжать из W15 всё, на что она способна

В Mercedes готовятся к Гран При Монако – городской гонке, дистанция которой состоит из 78 кругов, и это больше, чем на любом другом этапе сезона.

Из гонщиков современной Формулы 1 больше всего побед в Монако на счету Льюиса Хэмилтона, который проводит за Mercedes свой последний сезон, но в своё время он выигрывал этот престижный Гран При трижды – в 2008-м, 2016-м и 2019 гг. Как будет на этот раз, предсказывать сложно, но понятно, что сейчас команда находится не в лучшей форме. Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes: «Небольшой шаг вперёд, который мы сделали в Имоле, обнадёживает. Команда с невероятным упорством трудится над техническими новинками, и они однозначно позволили прибавить.

Однако соперники тоже добились улучшений, поэтому мы по-прежнему на шаг отстаём от трёх ведущих команд, и впереди ещё много работы. Тем не менее, мы точно знаем, в каком направлении надо двигаться, и модернизация машины продолжается. Для этого уже создана более прочная основа, и мы уверены, что со временем сможем вернуться в группу лидеров.

Эта работа продолжится в дни уик-энда в Монако, где нас ждёт уникальная трасса, выступление на которой ставит перед командой и гонщиками интересные, но сложные задачи. Как всегда, сложно что-либо предсказывать, но мы постараемся как можно более слаженно отработать в этот уик-энд и выжать из машины всё, на что она способна.

Гран При Монако – это всегда особенный этап сезона, и мы готовимся устроить яркое шоу для болельщиков, для наших партнёров и многочисленных гостей, для которых запланирована обширная программа».

Источник