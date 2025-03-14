Дуэн: Машина хорошо управлялась в обеих тренировках

В Alpine с осторожным оптимизмом оценили итоги пятничных тренировок Гран При Австралии. Джек Дуэн и Пьер Гасли довольны машиной и рассчитывают на хорошее выступление в квалификации.

Джек Дуэн (14-й): «Первые круги перед моими болельщиками были потрясающими. Я ощутил много приятных эмоций, которые останутся со мной на протяжении всего уик-энда.

Сегодня мы многому научились в двух тренировках, опробовав множество решений, чтобы найти правильный баланс и удостовериться, что мы окажемся в хорошей форме завтра. Машина хорошо управлялась в обеих сессиях, и мы максимально поработали на трассе.

Команда проведёт брифинг, на котором мы обсудим планы на третью тренировку, чтобы в хорошей форме подойти к квалификации».

Пьер Гасли (15-й): «Первые в сезоне пятничные тренировки завершены – здорово вернуться за руль в Мельбурне. Сегодня было много событий на трассе, поэтому оказалось непросто проехать чистый круг и избежать трафика. Мы опробовали множество решений в первой и второй сессиях.

Погодные условия очень сильно отличались от тех, с которыми мы имели дело на предсезонных тестах в Бахрейне. Нам многое предстоит проанализировать, чтобы выбрать правильные настройки на оставшиеся дни уик-энда.

Судя по прогнозу, сохраняется вероятность дождя, который сделает борьбу на трассе более интересной. Мы постараемся собрать всё воедино перед первой квалификацией сезона».

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