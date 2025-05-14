В Red Bull пытаются скопировать решение McLaren

Все интересные технические решения в Формуле 1 рано или поздно копируются соперниками, не станут исключением и задние тормоза McLaren, способные не перегревать резину. Главный инженер Red Bull Racing Пол Монаган подтвердил RacingNews365 – работа идёт, хотя не до конца понятно, как именно устроена эта система у McLaren.

Пол Монаган: «Если машина скользит, задние шины неизбежно перегреваются. Мы работаем в этом направлении, это может быть незаметно со стороны, но мы движемся вперёд шаг за шагом.

Здесь нет волшебного решения, позволяющего мгновенно отыграть отставание и оторваться от соперников. Это кропотливая инженерная работа, тщательная проработка решения с умными людьми, которая сейчас продолжается.

У нас есть штат сотрудников, есть бюджет, есть определённые ограничения и ясная цель – построить лучшую машину, на которую мы способны, и продолжать её совершенствовать. В Формуле 1 все на этом сосредоточены. Вопрос в том, сможем ли мы сделать это достаточно быстро, чтобы догнать и обогнать всех, кто впереди нас».

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