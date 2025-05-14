Легенда британского бокса: «Реванш Усик – Дюбуа? Он сейчас номер один»

Getty Images/Global Images Украина. Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Легенда британского бокса Рикки Хаттон высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Даниэль Дюбуа – один из сильнейших бойцов, и первый бой против Александра Усика… все выглядело так, будто Даниэль нанес ему боль.

Тот факт, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, свидетельствует о том, что он заслуживает быть номером один в дивизионе. Но если бы мне пришлось ставить свой дом, я бы не сказал, что все так очевидно с учетом уверенности Дюбуа», – сказал Хаттон.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua