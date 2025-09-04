Умер тренер трех украинских чемпионов мира по боксу

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 сентября, в Шверине (Германия) на 63-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался выдающийся немецкий боксер и тренер Михаэль Тимм.

Михаэль Тимм родился 13 ноября 1962 года в городе Хаген, федеральная земля Макленбург-Передняя Померания. Активно заниматься боксом Михаэль начал в раннем детстве, позже тренировался под руководством известного специалиста Фрица Здунека, известного украинцам в статусе личного тренера братьев Кличко.

Первого серьезнного успеха на ринге Тимм достиг в 1979 году, когда в полусреднем весе выиграл юниорские соревнования в Германии. Через год повторил это достижение, а еще через год был первым уже на взрослом чемпионате страны. В 1982-1983-м Михаэль завоевал титул чемпиона Немецкой демократической республики во второй и третий раз.

Самым успешным в карьере Тимма был 1985 год, когда он стал чемпионом Европы в полусреднем весе (до 71 кг) в Будапеште и завоевал бронзу на командном Кубке мира в Сеуле. В финальном бою континентального первенства Михаэль победил представителя СССР, армянина Бабкена Сагдаряна.

Начиная с 1986 года Тимм работал тренером по боксу в спортивном клубе «Шверин» и возглавлял юниорскую сборную по боксу. После объединения Германии с 1991 года Михаэль занимал должность главного тренера команд Мекленбурга и Передней Померинии. В период 1997-2012 годов Тимм был тренером в промоутерской компании Universum Box-Promotion, в том числе два года был главным тренером, сменив на этом посту Здунека.

Как тренер Михаэль готовил украинских чемпионов мира по профессиональному боксу – Сергея Дзинзирука, Андрея Котельника, Владимира Сидоренко, а также еще одного украинца Александра Дмитренко, таких именитых бойцов как немцы Юрген Бремер, Феликс Штурм, Томас Ульрих, Берт Шенк, узбек Руслан Чагаев. В общей сложности Тимм подготовил пять чемпионов мира среди мужчин и двух – среди женщин.

До болезни Михаэль Тимм работал в Немецкой ассоциации бокса, занимался отбором и подготовкой бойцов олимпийского бокса.

Михаэль долгое время боролся с онкологическим заболеванием и в итоге главный бой жизни проиграл. У мужчины остались жена и двое детей.

«Сегодня мы потеряли замечательного человека», – написал на собственной странице в Instagtam Юрген Бремер, от которого мир собственно и узнал о печальной новости.

«Это был не просто тренер – это был Человек с большой буквы, наставник, друг, отец для каждого своего боксера, – написал Андрей Котельник. – Он помог мне осуществить детскую мечту – стать чемпионом мира. Но главное – он воспитывал не только спортсменов, но и личностей. Всегда был рядом: поддерживал, подсказывал, тренировался вместе с нами, бегал кроссы, жил жизнью своих учеников. Его доброта, человечность и искренность делали нас сильнее не только на ринге, но и в жизни. Я благодарен судьбе за десять лет, которые мы провели вместе. Спасибо за все, что ты сделал для меня, для бокса, для тысячи бойцов, которые имели счастье быть твоими воспитанниками».

